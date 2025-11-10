MEV Capital USDT0 Harga Hari Ini

Harga langsung MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) hari ini ialah $ 1.021, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCUSDT0 kepada USD penukaran adalah $ 1.021 setiap MCUSDT0.

MEV Capital USDT0 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,056,477, dengan bekalan edaran sebanyak 1.04M MCUSDT0. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCUSDT0 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.031, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.958761.

Dalam prestasi jangka pendek, MCUSDT0 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 1.04M 1.04M 1.04M Jumlah Bekalan 1,038,501.253915729 1,038,501.253915729 1,038,501.253915729

Had Pasaran semasa MEV Capital USDT0 ialah $ 1.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCUSDT0 ialah 1.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1038501.253915729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.