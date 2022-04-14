Tokenomik MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Lihat cerapan utama tentang MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Maklumat

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 73.25K
Jumlah Bekalan:
$ 304.88M
Bekalan Edaran:
$ 70.18K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 73.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9.51
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.990874
Harga Semasa:
$ 1.11
Tokenomik MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USUALUSDC+ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USUALUSDC+ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USUALUSDC+, terokai USUALUSDC+ harga langsung token!

