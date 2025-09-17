mevETH (MEVETH) Maklumat Harga (USD)

mevETH (MEVETH) harga masa nyata ialah $963.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEVETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEVETH sepanjang masa ialah $ 4,442.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 715.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEVETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

mevETH (MEVETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.59K Bekalan Peredaran 55.61 Jumlah Bekalan 55.61432056216397

Had Pasaran semasa mevETH ialah $ 53.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEVETH ialah 55.61, dengan jumlah bekalan sebanyak 55.61432056216397. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.59K.