Mewing Coin Logo

Mewing Coin Harga (MEWING)

Tidak tersenarai

1 MEWING ke USD Harga Langsung:

$0.0001484
$0.0001484$0.0001484
+1.70%1D
mexc
USD
Mewing Coin (MEWING) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:52:13 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01197018
$ 0.01197018$ 0.01197018

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.70%

+5.40%

+5.40%

Mewing Coin (MEWING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEWING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEWING sepanjang masa ialah $ 0.01197018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEWING telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan +5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mewing Coin (MEWING) Maklumat Pasaran

$ 148.40K
$ 148.40K$ 148.40K

--
----

$ 148.40K
$ 148.40K$ 148.40K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,632.0
999,999,632.0 999,999,632.0

Had Pasaran semasa Mewing Coin ialah $ 148.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEWING ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999632.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.40K.

Mewing Coin (MEWING) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Mewing Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mewing Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mewing Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mewing Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.70%
30 Hari$ 0+16.57%
60 Hari$ 0+12.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Mewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

Mewing Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mewing Coin (MEWING) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mewing Coin (MEWING) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mewing Coin.

Semak Mewing Coin ramalan harga sekarang!

MEWING kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Mewing Coin (MEWING)

Memahami tokenomik Mewing Coin (MEWING) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEWING dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mewing Coin (MEWING)

Berapakah nilai Mewing Coin (MEWING) hari ini?
Harga langsung MEWING dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEWING ke USD?
Harga semasa MEWING ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mewing Coin?
Had pasaran untuk MEWING ialah $ 148.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEWING?
Bekalan edaran MEWING ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEWING?
MEWING mencapai harga ATH sebanyak 0.01197018 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEWING?
MEWING melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEWING?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEWINGialah -- USD.
Adakah MEWING akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEWING mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEWINGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.