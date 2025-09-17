Mewing Coin (MEWING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01197018$ 0.01197018 $ 0.01197018 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.70% Perubahan Harga (7D) +5.40% Perubahan Harga (7D) +5.40%

Mewing Coin (MEWING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEWING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEWING sepanjang masa ialah $ 0.01197018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEWING telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan +5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mewing Coin (MEWING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.40K$ 148.40K $ 148.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.40K$ 148.40K $ 148.40K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,632.0 999,999,632.0 999,999,632.0

Had Pasaran semasa Mewing Coin ialah $ 148.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEWING ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999632.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.40K.