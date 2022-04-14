Tokenomik Mewing Coin (MEWING)

Lihat cerapan utama tentang Mewing Coin (MEWING), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mewing Coin (MEWING) Maklumat

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

Laman Web Rasmi:
https://www.mewingcoin.io/

Mewing Coin (MEWING) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mewing Coin (MEWING), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 145.74K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 145.74K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01197018
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000711
Harga Semasa:
$ 0.00014526
Tokenomik Mewing Coin (MEWING): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mewing Coin (MEWING) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEWING yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEWING yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEWING, terokai MEWING harga langsung token!

MEWING Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEWING? Halaman ramalan harga MEWING kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.