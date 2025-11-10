MexCrewn Harga Hari Ini

Harga langsung MexCrewn (MEXCREWN) hari ini ialah $ 0.00108872, dengan 35.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEXCREWN kepada USD penukaran adalah $ 0.00108872 setiap MEXCREWN.

MexCrewn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 108,872, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M MEXCREWN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEXCREWN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00120439 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.008046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEXCREWN dipindahkan -2.43% dalam sejam terakhir dan -8.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MexCrewn (MEXCREWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.87K$ 108.87K $ 108.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.87K$ 108.87K $ 108.87K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa MexCrewn ialah $ 108.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEXCREWN ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.87K.