mfercoin Harga Hari Ini

Harga langsung mfercoin (MFER) hari ini ialah $ 0.0041018, dengan 24.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MFER kepada USD penukaran adalah $ 0.0041018 setiap MFER.

mfercoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,107,444, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M MFER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MFER didagangkan antara $ 0.00320345 (rendah) dan $ 0.00432192 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.263597, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00280157.

Dalam prestasi jangka pendek, MFER dipindahkan -1.55% dalam sejam terakhir dan +9.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

mfercoin (MFER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.11M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.11M Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,066.04

