Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -0.73% Perubahan Harga (7D) +5.06%

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIPRAMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIPRAMI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIPRAMI telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.79K$ 49.79K $ 49.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.79K$ 49.79K $ 49.79K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Mi Prami Le Kibro ialah $ 49.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIPRAMI ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.79K.