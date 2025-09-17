michi ($MICHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02186428 $ 0.02186428 $ 0.02186428 24J Rendah $ 0.02328319 $ 0.02328319 $ 0.02328319 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02186428$ 0.02186428 $ 0.02186428 24J Tinggi $ 0.02328319$ 0.02328319 $ 0.02328319 Sepanjang Masa $ 0.587659$ 0.587659 $ 0.587659 Harga Terendah $ 0.01355204$ 0.01355204 $ 0.01355204 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +2.53% Perubahan Harga (7D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +2.24%

michi ($MICHI) harga masa nyata ialah $0.02275935. Sepanjang 24 jam yang lalu, $MICHI didagangkan antara $ 0.02186428 rendah dan $ 0.02328319 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $MICHI sepanjang masa ialah $ 0.587659, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01355204.

Dari segi prestasi jangka pendek, $MICHI telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +2.53% dalam 24 jam dan +2.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

michi ($MICHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.68M$ 12.68M $ 12.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.68M$ 12.68M $ 12.68M Bekalan Peredaran 555.77M 555.77M 555.77M Jumlah Bekalan 555,770,695.0 555,770,695.0 555,770,695.0

Had Pasaran semasa michi ialah $ 12.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MICHI ialah 555.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 555770695.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.68M.