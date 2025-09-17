Micro3 (MIRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02069259 $ 0.02069259 $ 0.02069259 24J Rendah $ 0.02253863 $ 0.02253863 $ 0.02253863 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02069259$ 0.02069259 $ 0.02069259 24J Tinggi $ 0.02253863$ 0.02253863 $ 0.02253863 Sepanjang Masa $ 0.02925122$ 0.02925122 $ 0.02925122 Harga Terendah $ 0.01848034$ 0.01848034 $ 0.01848034 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -0.63% Perubahan Harga (7D) +4.25% Perubahan Harga (7D) +4.25%

Micro3 (MIRO) harga masa nyata ialah $0.02092772. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIRO didagangkan antara $ 0.02069259 rendah dan $ 0.02253863 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIRO sepanjang masa ialah $ 0.02925122, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01848034.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIRO telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan +4.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Micro3 (MIRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 635.38K$ 635.38K $ 635.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M Bekalan Peredaran 30.30M 30.30M 30.30M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Micro3 ialah $ 635.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIRO ialah 30.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.29M.