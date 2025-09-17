Lagi Mengenai MIRO

Maklumat Harga MIRO

Laman Web Rasmi MIRO

Tokenomik MIRO

Ramalan Harga MIRO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Micro3 Logo

Micro3 Harga (MIRO)

Tidak tersenarai

1 MIRO ke USD Harga Langsung:

$0.02093756
$0.02093756$0.02093756
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Micro3 (MIRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:29:52 (UTC+8)

Micro3 (MIRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02069259
$ 0.02069259$ 0.02069259
24J Rendah
$ 0.02253863
$ 0.02253863$ 0.02253863
24J Tinggi

$ 0.02069259
$ 0.02069259$ 0.02069259

$ 0.02253863
$ 0.02253863$ 0.02253863

$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122

$ 0.01848034
$ 0.01848034$ 0.01848034

+0.40%

-0.63%

+4.25%

+4.25%

Micro3 (MIRO) harga masa nyata ialah $0.02092772. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIRO didagangkan antara $ 0.02069259 rendah dan $ 0.02253863 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIRO sepanjang masa ialah $ 0.02925122, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01848034.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIRO telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan +4.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Micro3 (MIRO) Maklumat Pasaran

$ 635.38K
$ 635.38K$ 635.38K

--
----

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

30.30M
30.30M 30.30M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Micro3 ialah $ 635.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIRO ialah 30.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.29M.

Micro3 (MIRO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Micro3 kepada USD adalah $ -0.00013435896186614.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Micro3 kepada USD adalah $ -0.0011102950.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Micro3 kepada USD adalah $ -0.0017703574.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Micro3 kepada USD adalah $ -0.001502310900780374.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00013435896186614-0.63%
30 Hari$ -0.0011102950-5.30%
60 Hari$ -0.0017703574-8.45%
90 Hari$ -0.001502310900780374-6.69%

Apakah itu Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Micro3 (MIRO) Sumber

Laman Web Rasmi

Micro3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Micro3 (MIRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Micro3 (MIRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Micro3.

Semak Micro3 ramalan harga sekarang!

MIRO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Micro3 (MIRO)

Memahami tokenomik Micro3 (MIRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MIRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Micro3 (MIRO)

Berapakah nilai Micro3 (MIRO) hari ini?
Harga langsung MIRO dalam USD ialah 0.02092772 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MIRO ke USD?
Harga semasa MIRO ke USD ialah $ 0.02092772. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Micro3?
Had pasaran untuk MIRO ialah $ 635.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MIRO?
Bekalan edaran MIRO ialah 30.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MIRO?
MIRO mencapai harga ATH sebanyak 0.02925122 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MIRO?
MIRO melihat harga ATL sebanyak 0.01848034 USD.
Berapakah jumlah dagangan MIRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MIROialah -- USD.
Adakah MIRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
MIRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MIROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:29:52 (UTC+8)

Micro3 (MIRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.