MicroBitcoin (MBC) Maklumat Harga (USD)

MicroBitcoin (MBC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBC sepanjang masa ialah $ 0.724754, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBC telah berubah sebanyak +4.13% sejak sejam yang lalu, -13.26% dalam 24 jam dan -38.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MicroBitcoin (MBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Bekalan Peredaran 55.44B 55.44B 55.44B Jumlah Bekalan 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0

Had Pasaran semasa MicroBitcoin ialah $ 2.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBC ialah 55.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 81500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.71M.