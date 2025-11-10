MicroBuy Bot Harga Hari Ini

Harga langsung MicroBuy Bot (MICROBUY) hari ini ialah --, dengan 4.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MICROBUY kepada USD penukaran adalah -- setiap MICROBUY.

MicroBuy Bot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,900, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M MICROBUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MICROBUY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00189287, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MICROBUY dipindahkan +0.46% dalam sejam terakhir dan +5.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.90K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.9999999

Had Pasaran semasa MicroBuy Bot ialah $ 31.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MICROBUY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.9999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.90K.