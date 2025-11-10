Microsoft xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Microsoft xStock (MSFTX) hari ini ialah $ 510.42, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSFTX kepada USD penukaran adalah $ 510.42 setiap MSFTX.

Microsoft xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,409,077, dengan bekalan edaran sebanyak 2.76K MSFTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSFTX didagangkan antara $ 507.18 (rendah) dan $ 516.46 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 767.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 490.75.

Dalam prestasi jangka pendek, MSFTX dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -5.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Microsoft xStock (MSFTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Bekalan Peredaran 2.76K 2.76K 2.76K Jumlah Bekalan 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

Had Pasaran semasa Microsoft xStock ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSFTX ialah 2.76K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24724.15289199083. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.62M.