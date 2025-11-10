Midas mAPOLLO Harga Hari Ini

Harga langsung Midas mAPOLLO (MAPOLLO) hari ini ialah $ 1.043, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAPOLLO kepada USD penukaran adalah $ 1.043 setiap MAPOLLO.

Midas mAPOLLO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,744,394, dengan bekalan edaran sebanyak 14.13M MAPOLLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAPOLLO didagangkan antara $ 1.043 (rendah) dan $ 1.043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.044, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.019.

Dalam prestasi jangka pendek, MAPOLLO dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Bekalan Peredaran 14.13M 14.13M 14.13M Jumlah Bekalan 14,133,596.4880313 14,133,596.4880313 14,133,596.4880313

