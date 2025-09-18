Midas mBASIS (MBASIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24J Rendah $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24J Tinggi $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 0.219164$ 0.219164 $ 0.219164 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +0.29%

Midas mBASIS (MBASIS) harga masa nyata ialah $1.14. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBASIS didagangkan antara $ 1.14 rendah dan $ 1.14 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBASIS sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.219164.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBASIS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mBASIS (MBASIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M Bekalan Peredaran 10.50M 10.50M 10.50M Jumlah Bekalan 10,499,066.63020012 10,499,066.63020012 10,499,066.63020012

Had Pasaran semasa Midas mBASIS ialah $ 11.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBASIS ialah 10.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10499066.63020012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.97M.