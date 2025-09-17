Midas mBTC (MBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 118,370 $ 118,370 $ 118,370 24J Rendah $ 120,624 $ 120,624 $ 120,624 24J Tinggi 24J Rendah $ 118,370$ 118,370 $ 118,370 24J Tinggi $ 120,624$ 120,624 $ 120,624 Sepanjang Masa $ 127,974$ 127,974 $ 127,974 Harga Terendah $ 75,962$ 75,962 $ 75,962 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +1.60% Perubahan Harga (7D) +5.44% Perubahan Harga (7D) +5.44%

Midas mBTC (MBTC) harga masa nyata ialah $120,160. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBTC didagangkan antara $ 118,370 rendah dan $ 120,624 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBTC sepanjang masa ialah $ 127,974, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 75,962.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBTC telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +5.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mBTC (MBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 20.15 20.15 20.15 Jumlah Bekalan 20.150490434648045 20.150490434648045 20.150490434648045

Had Pasaran semasa Midas mBTC ialah $ 2.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBTC ialah 20.15, dengan jumlah bekalan sebanyak 20.150490434648045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.42M.