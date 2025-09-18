Midas mEDGE (MEDGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24J Rendah $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24J Tinggi $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Sepanjang Masa $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Harga Terendah $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.15%

Midas mEDGE (MEDGE) harga masa nyata ialah $1.043. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEDGE didagangkan antara $ 1.042 rendah dan $ 1.043 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEDGE sepanjang masa ialah $ 1.043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.005.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEDGE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.20M$ 26.20M $ 26.20M Bekalan Peredaran 1.21M 1.21M 1.21M Jumlah Bekalan 25,163,602.63450537 25,163,602.63450537 25,163,602.63450537

Had Pasaran semasa Midas mEDGE ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEDGE ialah 1.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25163602.63450537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.20M.