Tokenomik Midas mEDGE (MEDGE)

Lihat cerapan utama tentang Midas mEDGE (MEDGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Midas mEDGE (MEDGE) Maklumat

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

Laman Web Rasmi:
https://midas.app/medge
Kertas putih:
https://docs.midas.app/

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Midas mEDGE (MEDGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 24.05M
Jumlah Bekalan:
$ 23.05M
Bekalan Edaran:
$ 23.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 24.05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.044
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.005
Harga Semasa:
$ 1.044
Tokenomik Midas mEDGE (MEDGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Midas mEDGE (MEDGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEDGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEDGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEDGE, terokai MEDGE harga langsung token!

MEDGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEDGE? Halaman ramalan harga MEDGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

