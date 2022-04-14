Tokenomik Midas mEDGE (MEDGE)
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
Tokenomik Midas mEDGE (MEDGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Midas mEDGE (MEDGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MEDGE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MEDGE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
