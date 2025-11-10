Midas mHYPER Harga Hari Ini

Harga langsung Midas mHYPER (MHYPER) hari ini ialah $ 1.051, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MHYPER kepada USD penukaran adalah $ 1.051 setiap MHYPER.

Midas mHYPER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 97,695,192, dengan bekalan edaran sebanyak 92.95M MHYPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MHYPER didagangkan antara $ 1.051 (rendah) dan $ 1.051 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.024.

Dalam prestasi jangka pendek, MHYPER dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas mHYPER (MHYPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.70M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.70M Bekalan Peredaran 92.95M Jumlah Bekalan 92,946,281.20601003

