Tokenomik Midas mHYPER (MHYPER)

Lihat cerapan utama tentang Midas mHYPER (MHYPER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:05:56 (UTC+8)
USD

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Midas mHYPER (MHYPER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 99.92M
Jumlah Bekalan:
$ 95.06M
Bekalan Edaran:
$ 95.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 99.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.051
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.024
Harga Semasa:
$ 1.051
Midas mHYPER (MHYPER) Maklumat

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

Laman Web Rasmi:
https://midas.app/mhyper
Kertas putih:
https://docs.midas.app/

Tokenomik Midas mHYPER (MHYPER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Midas mHYPER (MHYPER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MHYPER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MHYPER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MHYPER, terokai MHYPER harga langsung token!

MHYPER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MHYPER? Halaman ramalan harga MHYPER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

