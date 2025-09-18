Midas mMEV (MMEV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 24J Rendah $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 24J Tinggi $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Sepanjang Masa $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Harga Terendah $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Midas mMEV (MMEV) harga masa nyata ialah $1.066. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMEV didagangkan antara $ 1.066 rendah dan $ 1.066 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMEV sepanjang masa ialah $ 1.066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.011.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMEV telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Bekalan Peredaran 275.88K 275.88K 275.88K Jumlah Bekalan 65,505,672.83640601 65,505,672.83640601 65,505,672.83640601

Had Pasaran semasa Midas mMEV ialah $ 294.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMEV ialah 275.88K, dengan jumlah bekalan sebanyak 65505672.83640601. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.86M.