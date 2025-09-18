Lagi Mengenai MRE7YIELD

Midas mRe7YIELD Harga (MRE7YIELD)

1 MRE7YIELD ke USD Harga Langsung:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 03:28:22 (UTC+8)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24J Rendah
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24J Tinggi

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) harga masa nyata ialah $1.047. Sepanjang 24 jam yang lalu, MRE7YIELD didagangkan antara $ 1.047 rendah dan $ 1.047 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MRE7YIELD sepanjang masa ialah $ 1.047, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MRE7YIELD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Maklumat Pasaran

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

--
----

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

5.83M
5.83M 5.83M

5,825,723.961069038
5,825,723.961069038 5,825,723.961069038

Had Pasaran semasa Midas mRe7YIELD ialah $ 6.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MRE7YIELD ialah 5.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5825723.961069038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.10M.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Midas mRe7YIELD kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Midas mRe7YIELD kepada USD adalah $ +0.0151727052.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Midas mRe7YIELD kepada USD adalah $ +0.0151727052.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Midas mRe7YIELD kepada USD adalah $ +0.02326473.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ +0.0151727052+1.45%
60 Hari$ +0.0151727052+1.45%
90 Hari$ +0.02326473+2.27%

Apakah itu Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Midas mRe7YIELD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Midas mRe7YIELD.

Semak Midas mRe7YIELD ramalan harga sekarang!

MRE7YIELD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Memahami tokenomik Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MRE7YIELD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Berapakah nilai Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) hari ini?
Harga langsung MRE7YIELD dalam USD ialah 1.047 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MRE7YIELD ke USD?
Harga semasa MRE7YIELD ke USD ialah $ 1.047. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Midas mRe7YIELD?
Had pasaran untuk MRE7YIELD ialah $ 6.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MRE7YIELD?
Bekalan edaran MRE7YIELD ialah 5.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MRE7YIELD?
MRE7YIELD mencapai harga ATH sebanyak 1.047 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MRE7YIELD?
MRE7YIELD melihat harga ATL sebanyak 1.0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MRE7YIELD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MRE7YIELDialah -- USD.
Adakah MRE7YIELD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MRE7YIELD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MRE7YIELDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

