Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24J Rendah $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24J Tinggi $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Sepanjang Masa $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) harga masa nyata ialah $1.047. Sepanjang 24 jam yang lalu, MRE7YIELD didagangkan antara $ 1.047 rendah dan $ 1.047 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MRE7YIELD sepanjang masa ialah $ 1.047, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MRE7YIELD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Bekalan Peredaran 5.83M 5.83M 5.83M Jumlah Bekalan 5,825,723.961069038 5,825,723.961069038 5,825,723.961069038

Had Pasaran semasa Midas mRe7YIELD ialah $ 6.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MRE7YIELD ialah 5.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5825723.961069038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.10M.