Harga Midas msyrupUSDp langsung hari ini ialah 1.011 USD.MSYRUPUSDP modal pasaran ialah 202,148,512 USD. Jejaki masa nyata MSYRUPUSDP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MSYRUPUSDP

Maklumat Harga MSYRUPUSDP

Apakah MSYRUPUSDP

Kertas putih MSYRUPUSDP

Laman Web Rasmi MSYRUPUSDP

Tokenomik MSYRUPUSDP

Ramalan Harga MSYRUPUSDP

Midas msyrupUSDp Logo

Midas msyrupUSDp Harga (MSYRUPUSDP)

Tidak tersenarai

1 MSYRUPUSDP ke USD Harga Langsung:

$1.011
$1.011
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:31:16 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp Harga Hari Ini

Harga langsung Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) hari ini ialah $ 1.011, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSYRUPUSDP kepada USD penukaran adalah $ 1.011 setiap MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 202,148,512, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M MSYRUPUSDP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSYRUPUSDP didagangkan antara $ 1.011 (rendah) dan $ 1.011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MSYRUPUSDP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Maklumat Pasaran

$ 202.15M
$ 202.15M

--
--

$ 202.15M
$ 202.15M

200.00M
200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583

Had Pasaran semasa Midas msyrupUSDp ialah $ 202.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSYRUPUSDP ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 199999099.5219583. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 202.15M.

Midas msyrupUSDp Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.011
$ 1.011
24J Rendah
$ 1.011
$ 1.011
24J Tinggi

$ 1.011
$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011

$ 0
$ 0

0.00%

0.00%

+0.16%

+0.16%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Midas msyrupUSDp kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Midas msyrupUSDp kepada USD adalah $ +0.0067301259.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Midas msyrupUSDp kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Midas msyrupUSDp kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ +0.0067301259+0.67%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Midas msyrupUSDp

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MSYRUPUSDP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Midas msyrupUSDp berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Midas msyrupUSDp yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MSYRUPUSDP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Midas msyrupUSDp Ramalan Harga.

Apakah itu Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Midas msyrupUSDp

Berapakah nilai 1 Midas msyrupUSDp pada tahun 2030?
Jika Midas msyrupUSDp berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Midas msyrupUSDp berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:31:16 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Midas msyrupUSDp

