Midas msyrupUSDp Harga Hari Ini

Harga langsung Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) hari ini ialah $ 1.011, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSYRUPUSDP kepada USD penukaran adalah $ 1.011 setiap MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 202,148,512, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M MSYRUPUSDP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSYRUPUSDP didagangkan antara $ 1.011 (rendah) dan $ 1.011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MSYRUPUSDP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Midas msyrupUSDp ialah $ 202.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSYRUPUSDP ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 199999099.5219583. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 202.15M.