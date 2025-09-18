Midas mTBILL (MTBILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24J Rendah $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 24J Tinggi $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Sepanjang Masa $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Harga Terendah $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +0.12%

Midas mTBILL (MTBILL) harga masa nyata ialah $1.037. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTBILL didagangkan antara $ 1.037 rendah dan $ 1.037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTBILL sepanjang masa ialah $ 1.037, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.937036.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTBILL telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.09M$ 21.09M $ 21.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.09M$ 21.09M $ 21.09M Bekalan Peredaran 20.33M 20.33M 20.33M Jumlah Bekalan 20,327,307.18974125 20,327,307.18974125 20,327,307.18974125

Had Pasaran semasa Midas mTBILL ialah $ 21.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTBILL ialah 20.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20327307.18974125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.09M.