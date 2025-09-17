Midas of DeFi Harga (MIDAS)
Midas of DeFi (MIDAS) harga masa nyata ialah $0.00015542. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIDAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIDAS sepanjang masa ialah $ 0.00801736, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003386.
Dari segi prestasi jangka pendek, MIDAS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Midas of DeFi ialah $ 15.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIDAS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.54K.
Pada hari ini, perubahan harga Midas of DeFi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Midas of DeFi kepada USD adalah $ -0.0000404875.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Midas of DeFi kepada USD adalah $ -0.0000875767.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Midas of DeFi kepada USD adalah $ -0.0003900852216786995.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ -0.0000404875
|-26.05%
|60 Hari
|$ -0.0000875767
|-56.34%
|90 Hari
|$ -0.0003900852216786995
|-71.50%
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
