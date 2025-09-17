Midas of DeFi (MIDAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00801736 Harga Terendah $ 0.00003386 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.53%

Midas of DeFi (MIDAS) harga masa nyata ialah $0.00015542. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIDAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIDAS sepanjang masa ialah $ 0.00801736, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003386.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIDAS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midas of DeFi (MIDAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.54K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.54K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Midas of DeFi ialah $ 15.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIDAS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.54K.