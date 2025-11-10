Midas The Minotaur Harga Hari Ini

Harga langsung Midas The Minotaur (MIDAS) hari ini ialah $ 0.00050209, dengan 1.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MIDAS kepada USD penukaran adalah $ 0.00050209 setiap MIDAS.

Midas The Minotaur kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,463,021, dengan bekalan edaran sebanyak 8.89B MIDAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MIDAS didagangkan antara $ 0.00048745 (rendah) dan $ 0.00051204 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00085309, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011225.

Dalam prestasi jangka pendek, MIDAS dipindahkan -1.11% dalam sejam terakhir dan -11.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas The Minotaur (MIDAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Bekalan Peredaran 8.89B 8.89B 8.89B Jumlah Bekalan 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

