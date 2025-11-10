Midas XRP Harga Hari Ini

Harga langsung Midas XRP (MXRP) hari ini ialah $ 2.37, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MXRP kepada USD penukaran adalah $ 2.37 setiap MXRP.

Midas XRP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,080,804, dengan bekalan edaran sebanyak 10.45M MXRP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MXRP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.7, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.34.

Dalam prestasi jangka pendek, MXRP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Midas XRP (MXRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.08M$ 24.08M $ 24.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.79M$ 24.79M $ 24.79M Bekalan Peredaran 10.45M 10.45M 10.45M Jumlah Bekalan 10,446,350.05505791 10,446,350.05505791 10,446,350.05505791

Had Pasaran semasa Midas XRP ialah $ 24.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXRP ialah 10.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10446350.05505791. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.79M.