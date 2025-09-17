Midnight (NIGHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00026018 $ 0.00026018 $ 0.00026018 24J Rendah $ 0.00036144 $ 0.00036144 $ 0.00036144 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00026018$ 0.00026018 $ 0.00026018 24J Tinggi $ 0.00036144$ 0.00036144 $ 0.00036144 Sepanjang Masa $ 0.01921941$ 0.01921941 $ 0.01921941 Harga Terendah $ 0.00022679$ 0.00022679 $ 0.00022679 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -9.78% Perubahan Harga (7D) -30.34% Perubahan Harga (7D) -30.34%

Midnight (NIGHT) harga masa nyata ialah $0.00026167. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIGHT didagangkan antara $ 0.00026018 rendah dan $ 0.00036144 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIGHT sepanjang masa ialah $ 0.01921941, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022679.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIGHT telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -9.78% dalam 24 jam dan -30.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Midnight (NIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.83K$ 162.83K $ 162.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 785.04K$ 785.04K $ 785.04K Bekalan Peredaran 622.26M 622.26M 622.26M Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Midnight ialah $ 162.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIGHT ialah 622.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 785.04K.