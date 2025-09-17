Migraine (MIGRAINE) Maklumat Harga (USD)

Migraine (MIGRAINE) harga masa nyata ialah $0.00001166. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIGRAINE didagangkan antara $ 0.00001163 rendah dan $ 0.00001166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIGRAINE sepanjang masa ialah $ 0.0007333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000532.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIGRAINE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +3.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Migraine (MIGRAINE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Migraine ialah $ 11.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIGRAINE ialah 997.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997652680.252118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.64K.