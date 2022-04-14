Tokenomik Mikawa Inu (SHIKOKU)
Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.
Tokenomik Mikawa Inu (SHIKOKU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Mikawa Inu (SHIKOKU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SHIKOKU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SHIKOKU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SHIKOKU, terokai SHIKOKU harga langsung token!
