MiladyStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung MiladyStrategy (MLDSTR) hari ini ialah $ 0.00003061, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MLDSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00003061 setiap MLDSTR.

MiladyStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30,605, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MLDSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MLDSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0259101, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002481.

Dalam prestasi jangka pendek, MLDSTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MiladyStrategy (MLDSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

