Milestone Millions (MSMIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00284853$ 0.00284853 $ 0.00284853 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +12.04% Perubahan Harga (7D) +105.31% Perubahan Harga (7D) +105.31%

Milestone Millions (MSMIL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSMIL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSMIL sepanjang masa ialah $ 0.00284853, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSMIL telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +12.04% dalam 24 jam dan +105.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Milestone Millions (MSMIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 177.16K$ 177.16K $ 177.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 236.23K$ 236.23K $ 236.23K Bekalan Peredaran 374.97M 374.97M 374.97M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Milestone Millions ialah $ 177.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSMIL ialah 374.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 236.23K.