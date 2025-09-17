MileVerse (MVC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0037892 $ 0.0037892 $ 0.0037892 24J Rendah $ 0.00383 $ 0.00383 $ 0.00383 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0037892$ 0.0037892 $ 0.0037892 24J Tinggi $ 0.00383$ 0.00383 $ 0.00383 Sepanjang Masa $ 0.563195$ 0.563195 $ 0.563195 Harga Terendah $ 0.00148106$ 0.00148106 $ 0.00148106 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) -1.55% Perubahan Harga (7D) -1.55%

MileVerse (MVC) harga masa nyata ialah $0.00381328. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVC didagangkan antara $ 0.0037892 rendah dan $ 0.00383 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVC sepanjang masa ialah $ 0.563195, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00148106.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVC telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MileVerse (MVC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.27M$ 10.27M $ 10.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M Bekalan Peredaran 2.69B 2.69B 2.69B Jumlah Bekalan 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767

Had Pasaran semasa MileVerse ialah $ 10.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVC ialah 2.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2881767830.546767. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.99M.