MILKBAG (MILKBAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00903771$ 0.00903771 $ 0.00903771 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +7.38% Perubahan Harga (7D) +7.38%

MILKBAG (MILKBAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MILKBAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MILKBAG sepanjang masa ialah $ 0.00903771, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MILKBAG telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +7.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MILKBAG (MILKBAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.76K$ 127.76K $ 127.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.76K$ 127.76K $ 127.76K Bekalan Peredaran 925.16M 925.16M 925.16M Jumlah Bekalan 925,163,047.6383626 925,163,047.6383626 925,163,047.6383626

Had Pasaran semasa MILKBAG ialah $ 127.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MILKBAG ialah 925.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 925163047.6383626. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.76K.