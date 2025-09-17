MIMANY (MIMANY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.04326742 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -0.98% Perubahan Harga (7D) +0.03%

MIMANY (MIMANY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIMANY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIMANY sepanjang masa ialah $ 0.04326742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIMANY telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MIMANY (MIMANY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 192.04K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 192.04K Bekalan Peredaran 969.62M Jumlah Bekalan 969,616,896.338756

Had Pasaran semasa MIMANY ialah $ 192.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIMANY ialah 969.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969616896.338756. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.04K.