Mind Body Soul (MBS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.183247 $ 0.183247 $ 0.183247 24J Rendah $ 0.187462 $ 0.187462 $ 0.187462 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.183247$ 0.183247 $ 0.183247 24J Tinggi $ 0.187462$ 0.187462 $ 0.187462 Sepanjang Masa $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Harga Terendah $ 0.116776$ 0.116776 $ 0.116776 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.75% Perubahan Harga (7D) -5.82% Perubahan Harga (7D) -5.82%

Mind Body Soul (MBS) harga masa nyata ialah $0.184045. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBS didagangkan antara $ 0.183247 rendah dan $ 0.187462 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBS sepanjang masa ialah $ 1.088, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.116776.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBS telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.75% dalam 24 jam dan -5.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mind Body Soul (MBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 920.24K$ 920.24K $ 920.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 920.24K$ 920.24K $ 920.24K Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Mind Body Soul ialah $ 920.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBS ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 920.24K.