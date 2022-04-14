Tokenomik Mind Body Soul (MBS)

Tokenomik Mind Body Soul (MBS)

Lihat cerapan utama tentang Mind Body Soul (MBS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Mind Body Soul (MBS) Maklumat

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential.

Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

Laman Web Rasmi:
https://mbstoken.live/
Kertas putih:
https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf

Mind Body Soul (MBS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mind Body Soul (MBS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 882.61K
$ 882.61K$ 882.61K
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 882.61K
$ 882.61K$ 882.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.116776
$ 0.116776$ 0.116776
Harga Semasa:
$ 0.176523
$ 0.176523$ 0.176523

Tokenomik Mind Body Soul (MBS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mind Body Soul (MBS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MBS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MBS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MBS, terokai MBS harga langsung token!

MBS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MBS? Halaman ramalan harga MBS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.