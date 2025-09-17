MindAI (MDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.051706 $ 0.051706 $ 0.051706 24J Rendah $ 0.052329 $ 0.052329 $ 0.052329 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.051706$ 0.051706 $ 0.051706 24J Tinggi $ 0.052329$ 0.052329 $ 0.052329 Sepanjang Masa $ 32.06$ 32.06 $ 32.06 Harga Terendah $ 0.051373$ 0.051373 $ 0.051373 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) +0.61% Perubahan Harga (7D) -33.22% Perubahan Harga (7D) -33.22%

MindAI (MDAI) harga masa nyata ialah $0.052112. Sepanjang 24 jam yang lalu, MDAI didagangkan antara $ 0.051706 rendah dan $ 0.052329 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MDAI sepanjang masa ialah $ 32.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.051373.

Dari segi prestasi jangka pendek, MDAI telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan -33.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MindAI (MDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.09K$ 48.09K $ 48.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.13K$ 52.13K $ 52.13K Bekalan Peredaran 922.48K 922.48K 922.48K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa MindAI ialah $ 48.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MDAI ialah 922.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.13K.