Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02241786 24J Tinggi $ 0.02621053 Sepanjang Masa $ 4.07 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +15.89% Perubahan Harga (7D) +3.73%

Minds (MINDS) harga masa nyata ialah $0.0259865. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINDS didagangkan antara $ 0.02241786 rendah dan $ 0.02621053 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINDS sepanjang masa ialah $ 4.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +15.89% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minds (MINDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 239.78K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.50M Bekalan Peredaran 9.23M Jumlah Bekalan 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Minds ialah $ 239.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINDS ialah 9.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.50M.