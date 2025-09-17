MindWaveDAO (NILA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04000764 $ 0.04000764 $ 0.04000764 24J Rendah $ 0.077916 $ 0.077916 $ 0.077916 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04000764$ 0.04000764 $ 0.04000764 24J Tinggi $ 0.077916$ 0.077916 $ 0.077916 Sepanjang Masa $ 0.39007$ 0.39007 $ 0.39007 Harga Terendah $ 0.03333172$ 0.03333172 $ 0.03333172 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -17.79% Perubahan Harga (7D) -18.96% Perubahan Harga (7D) -18.96%

MindWaveDAO (NILA) harga masa nyata ialah $0.063017. Sepanjang 24 jam yang lalu, NILA didagangkan antara $ 0.04000764 rendah dan $ 0.077916 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NILA sepanjang masa ialah $ 0.39007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03333172.

Dari segi prestasi jangka pendek, NILA telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -17.79% dalam 24 jam dan -18.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MindWaveDAO (NILA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.11M$ 53.11M $ 53.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.61M$ 66.61M $ 66.61M Bekalan Peredaran 842.77M 842.77M 842.77M Jumlah Bekalan 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0

Had Pasaran semasa MindWaveDAO ialah $ 53.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NILA ialah 842.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1057021569.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.61M.