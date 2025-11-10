Mine Blue Harga Hari Ini

Harga langsung Mine Blue (MB) hari ini ialah $ 0.03699206, dengan 1.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MB kepada USD penukaran adalah $ 0.03699206 setiap MB.

Mine Blue kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 53,192,655, dengan bekalan edaran sebanyak 1.44B MB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MB didagangkan antara $ 0.03608852 (rendah) dan $ 0.04315169 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.065992, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01399899.

Dalam prestasi jangka pendek, MB dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +47.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mine Blue (MB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.19M$ 53.19M $ 53.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.92M$ 369.92M $ 369.92M Bekalan Peredaran 1.44B 1.44B 1.44B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

