Mineable (MNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00311009 $ 0.00311009 $ 0.00311009 24J Rendah $ 0.00316627 $ 0.00316627 $ 0.00316627 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00311009$ 0.00311009 $ 0.00311009 24J Tinggi $ 0.00316627$ 0.00316627 $ 0.00316627 Sepanjang Masa $ 0.124163$ 0.124163 $ 0.124163 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +8,913.66% Perubahan Harga (7D) +8,913.66%

Mineable (MNB) harga masa nyata ialah $0.00315461. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNB didagangkan antara $ 0.00311009 rendah dan $ 0.00316627 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNB sepanjang masa ialah $ 0.124163, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +8,913.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mineable (MNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Bekalan Peredaran 599.90M 599.90M 599.90M Jumlah Bekalan 682,290,000.0 682,290,000.0 682,290,000.0

Had Pasaran semasa Mineable ialah $ 1.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MNB ialah 599.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 682290000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.