Mineral Vault I Security Token (MNRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.994903 24J Tinggi $ 0.996747 Sepanjang Masa $ 1.008 Harga Terendah $ 0.974445 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +0.15%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) harga masa nyata ialah $0.996705. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNRL didagangkan antara $ 0.994903 rendah dan $ 0.996747 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNRL sepanjang masa ialah $ 1.008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.974445.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNRL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.27M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.97M Bekalan Peredaran 2.28M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Mineral Vault I Security Token ialah $ 2.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MNRL ialah 2.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.97M.