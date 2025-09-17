Lagi Mengenai MNRL

Mineral Vault I Security Token Harga (MNRL)

1 MNRL ke USD Harga Langsung:

$0.996705
$0.996705
+0.10%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Carta Harga Langsung
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.994903
$ 0.994903
24J Rendah
$ 0.996747
$ 0.996747
24J Tinggi

$ 0.994903
$ 0.994903

$ 0.996747
$ 0.996747

$ 1.008
$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445

--

+0.12%

+0.15%

+0.15%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) harga masa nyata ialah $0.996705. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNRL didagangkan antara $ 0.994903 rendah dan $ 0.996747 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNRL sepanjang masa ialah $ 1.008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.974445.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNRL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Maklumat Pasaran

$ 2.27M
$ 2.27M

--
--

$ 9.97M
$ 9.97M

2.28M
2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0

Had Pasaran semasa Mineral Vault I Security Token ialah $ 2.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MNRL ialah 2.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.97M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Mineral Vault I Security Token kepada USD adalah $ +0.00122087.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mineral Vault I Security Token kepada USD adalah $ -0.0034762080.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mineral Vault I Security Token kepada USD adalah $ -0.0018609479.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mineral Vault I Security Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00122087+0.12%
30 Hari$ -0.0034762080-0.34%
60 Hari$ -0.0018609479-0.18%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Sumber

Laman Web Rasmi

Mineral Vault I Security Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mineral Vault I Security Token (MNRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mineral Vault I Security Token (MNRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mineral Vault I Security Token.

Semak Mineral Vault I Security Token ramalan harga sekarang!

MNRL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Memahami tokenomik Mineral Vault I Security Token (MNRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Berapakah nilai Mineral Vault I Security Token (MNRL) hari ini?
Harga langsung MNRL dalam USD ialah 0.996705 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MNRL ke USD?
Harga semasa MNRL ke USD ialah $ 0.996705. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mineral Vault I Security Token?
Had pasaran untuk MNRL ialah $ 2.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MNRL?
Bekalan edaran MNRL ialah 2.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNRL?
MNRL mencapai harga ATH sebanyak 1.008 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNRL?
MNRL melihat harga ATL sebanyak 0.974445 USD.
Berapakah jumlah dagangan MNRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNRLialah -- USD.
Adakah MNRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
MNRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

