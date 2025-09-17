Minerva Wallet (MIVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001865 $ 0.001865 $ 0.001865 24J Rendah $ 0.00186562 $ 0.00186562 $ 0.00186562 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001865$ 0.001865 $ 0.001865 24J Tinggi $ 0.00186562$ 0.00186562 $ 0.00186562 Sepanjang Masa $ 0.576706$ 0.576706 $ 0.576706 Harga Terendah $ 0.00182931$ 0.00182931 $ 0.00182931 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -0.49% Perubahan Harga (7D) -0.49%

Minerva Wallet (MIVA) harga masa nyata ialah $0.00186524. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIVA didagangkan antara $ 0.001865 rendah dan $ 0.00186562 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIVA sepanjang masa ialah $ 0.576706, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00182931.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIVA telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minerva Wallet (MIVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Bekalan Peredaran 13.63M 13.63M 13.63M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Minerva Wallet ialah $ 25.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIVA ialah 13.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.