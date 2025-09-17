Lagi Mengenai MTARD

Maklumat Harga MTARD

Laman Web Rasmi MTARD

Tokenomik MTARD

Ramalan Harga MTARD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MineTard AI Logo

MineTard AI Harga (MTARD)

Tidak tersenarai

1 MTARD ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
MineTard AI (MTARD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:52:53 (UTC+8)

MineTard AI (MTARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-1.35%

+8.66%

+8.66%

MineTard AI (MTARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTARD sepanjang masa ialah $ 0.0090891, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTARD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan +8.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MineTard AI (MTARD) Maklumat Pasaran

$ 73.59K
$ 73.59K$ 73.59K

--
----

$ 73.59K
$ 73.59K$ 73.59K

999.87M
999.87M 999.87M

999,873,846.434384
999,873,846.434384 999,873,846.434384

Had Pasaran semasa MineTard AI ialah $ 73.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTARD ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999873846.434384. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.59K.

MineTard AI (MTARD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga MineTard AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MineTard AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MineTard AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MineTard AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.35%
30 Hari$ 0-11.81%
60 Hari$ 0-22.63%
90 Hari$ 0--

Apakah itu MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MineTard AI (MTARD) Sumber

Laman Web Rasmi

MineTard AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MineTard AI (MTARD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MineTard AI (MTARD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MineTard AI.

Semak MineTard AI ramalan harga sekarang!

MTARD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MineTard AI (MTARD)

Memahami tokenomik MineTard AI (MTARD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MTARD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MineTard AI (MTARD)

Berapakah nilai MineTard AI (MTARD) hari ini?
Harga langsung MTARD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MTARD ke USD?
Harga semasa MTARD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MineTard AI?
Had pasaran untuk MTARD ialah $ 73.59K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MTARD?
Bekalan edaran MTARD ialah 999.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MTARD?
MTARD mencapai harga ATH sebanyak 0.0090891 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MTARD?
MTARD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MTARD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MTARDialah -- USD.
Adakah MTARD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MTARD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MTARDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:52:53 (UTC+8)

MineTard AI (MTARD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.