Tokenomik MineTard AI (MTARD)

Lihat cerapan utama tentang MineTard AI (MTARD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MineTard AI (MTARD) Maklumat

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community.

The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

Laman Web Rasmi:
https://mtard.ai/

MineTard AI (MTARD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MineTard AI (MTARD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 72.64K
$ 72.64K
Jumlah Bekalan:
$ 999.87M
$ 999.87M
Bekalan Edaran:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 72.64K
$ 72.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0090891
$ 0.0090891
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik MineTard AI (MTARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MineTard AI (MTARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MTARD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MTARD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MTARD, terokai MTARD harga langsung token!

MTARD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MTARD? Halaman ramalan harga MTARD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.