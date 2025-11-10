mini Harga Hari Ini

Harga langsung mini (MINI) hari ini ialah $ 0.00421932, dengan 6.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINI kepada USD penukaran adalah $ 0.00421932 setiap MINI.

mini kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,694,534, dengan bekalan edaran sebanyak 875.81M MINI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINI didagangkan antara $ 0.00392824 (rendah) dan $ 0.00429586 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.096963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00195457.

Dalam prestasi jangka pendek, MINI dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -20.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

mini (MINI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Bekalan Peredaran 875.81M 875.81M 875.81M Jumlah Bekalan 875,812,973.005052 875,812,973.005052 875,812,973.005052

Had Pasaran semasa mini ialah $ 3.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINI ialah 875.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 875812973.005052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.69M.