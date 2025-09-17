Minidoge (MINIDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -4.05% Perubahan Harga (7D) -4.08%

Minidoge (MINIDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINIDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINIDOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINIDOGE telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -4.05% dalam 24 jam dan -4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minidoge (MINIDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 140.63M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 200.90M Bekalan Peredaran 700.00T Jumlah Bekalan 1.0e+15

Had Pasaran semasa Minidoge ialah $ 140.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINIDOGE ialah 700.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.90M.