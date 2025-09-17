minji (MINJI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.23% Perubahan Harga (7D) +12.23%

minji (MINJI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINJI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINJI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINJI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

minji (MINJI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Bekalan Peredaran 953.72M 953.72M 953.72M Jumlah Bekalan 999,250,762.334392 999,250,762.334392 999,250,762.334392

Had Pasaran semasa minji ialah $ 14.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINJI ialah 953.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999250762.334392. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.88K.