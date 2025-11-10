Mint Blockchain Harga Hari Ini

Harga langsung Mint Blockchain (MINT) hari ini ialah $ 0.00251942, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINT kepada USD penukaran adalah $ 0.00251942 setiap MINT.

Mint Blockchain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 492,969, dengan bekalan edaran sebanyak 195.95M MINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINT didagangkan antara $ 0.00250597 (rendah) dan $ 0.00274766 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.079854, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00144984.

Dalam prestasi jangka pendek, MINT dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -4.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mint Blockchain (MINT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Mint Blockchain ialah $ 492.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINT ialah 195.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.5153956. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.52M.